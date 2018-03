DG CAPITAL CONFERMA LICENZIAMENTI

TERAMO. La Dg Capital Service, azienda di Castelnuovo Vomano, questa mattina al tavolo delle relazioni industriali della Provincia, ha confermato le procedure di licenziamento per 79 addetti, l'intero organico aziendale, per cessazione attivita'. Dopo il mancato accordo al tavolo sindacale, oggi si e' svolto il secondo incontro in Provincia, al tavolo del servizio Relazioni industriali e l'azienda si e' detta disponibile ad un incentivo all'esodo e, laddove le condizioni di mercato lo consentissero, all'eventuale reimpiego di lavoratori in aziende collegate al gruppo. La parte sindacale rappresentata da Mirko D'Ignazio, segretario Fiom Cgil e da Alberto Di Battista, vicesegretario Ugl, hanno rappresentato l'esigenza di ascoltare i lavoratori riuniti in assemblea. E' stata fissata una nuova riunione per il 7 novembre. A latere del tavolo, Pierluigi Babbicola, funzione del Servizio, ha informato dell'andamento della trattativa anche una delegazione dei sindacati di base.