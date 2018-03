SCONTRO ALL’INCROCIO, SI RIBALTA CAMION: DUE FERITI

LANCIANO. Due persone sono rimaste ferite a Lanciano in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo della raccolta differenziata della Ecolan Spa. Il camion di 35 quintali, carico di rifiuti, si è scontrato con un fuoristrada a un incrocio in località Re di Coppe, poco distante dal centro di raccolta rifiuti. Nel violento impatto il mezzo della Ecolan si è rovesciato. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato poi ricoverato all'ospedale di Lanciano per politrauma e varie ferite. Lievemente ferito il collega che è riuscito a uscire dal finestrino lato passeggero. Sono intervenuti sul posto anche la Polizia municipale di Lanciano e il 118.