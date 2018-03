INCIDENTE SUL LAVORO. ELETTRICISTA CADE: RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA

FRANCAVILLA AL MARE. Un elettricista di 38 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad una caduta mentre stava effettuando alcuni lavori in un'abitazione di Francavilla al Mare, nella zona di viale Alcione. Poco chiara, al momento, la dinamica dei fatti: i proprietari di casa hanno udito dei lamenti ed hanno trovato a terra l'elettricista. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il 38enne in ospedale. L'uomo è stato stabilizzato e poi ricoverato; la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Francavilla e gli ispettori della Asl.