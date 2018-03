CADE DA PIANTA D’ULIVO: 60ENNE IN OSPEDALE

PESCARA. Un uomo di 60 anni di Pescara, G.C. è rimasto ferito questo pomeriggio a S. Silvestro di Pescara mentre stava effettuando lavori agricoli. Secondo le prime informazioni il 60enne stava lavorando su una pianta di ulivo ad una altezza di circa tre metri sopra una scala, quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara dove i sanitari gli hanno riscontrato un trauma toracico e ferite agli arti.