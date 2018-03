MONTE CAMICIA, ESCURSIONISTI RECUPERATI IERI SERA

L'AQUILA. Sono stati raggiunti dai soccorritori ieri sera intorno alle 20 e sono tornati a valle dopo le 22 i due escursionisti olandesi che nel pomeriggio avevano lanciato l'allarme dal monte Camicia (2564 metri) dove, non avendo a disposizione i ramponi, erano rimasti bloccati a causa della neve e del ghiaccio. Erano in buone condizioni di salute, anche se molto spaventati. Le squadre del Cnsas, Soccorso Alpino, e della Guardia di Finanza, una ventina di persone in tutto, hanno percorso due diversi itinerari per raggiungerli, lungo la via Normale che sale al monte Prena e da lì al monte Camicia, e anche da fonte Vetica su per il Vallone di Vradda da dove sono scesi. La coppia ha poi ringraziato i soccorritori 'Non ce l'avremmo mai fatta da soli'.