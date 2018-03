SANITÀ: OK IN GIUNTA A COMMISSIONE PER EMODINAMICA VASTO

VASTO. Un passo in avanti per l'attivazione, all'ospedale San Pio di Vasto, di un laboratorio di radiologia interventistica, angiografia ed emodinamica. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, ha infatti approvato la costituzione di una commissione che dovrà procedere alla realizzazione di tutti i presupposti per l'apertura della struttura nel nosocomio. Dell'organismo fanno parte il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Pasquale Flacco; i dirigenti medici Nicola Maddestra, Corradino Panerai, Vincenzo Di Egidio, Vincenzo Cerasa, Cosimo Napoletano; Ugo Aloè, in rappresentanza del gruppo promotore della petizione per l'emodinamica a Vasto. I membri della commissione svolgeranno il loro compito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.