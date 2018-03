ABRUZZO. FINANZIATE 4 SCUOLE

ABRUZZO. Quattro scuole abruzzesi sono destinatarie di finanziamenti attraverso il Piano triennale di edilizia scolastica. Lo rende noto la Regione Abruzzo annunciando, in una nota, che "con il D.M. 20 luglio 2017, n. 511 'Ripartizione delle risorse, relative all'annualità 2016 e 2017, destinate all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti', il ministero dell'Istruzione ha concesso 866.058,81 euro per cofinanziare interventi di adeguamento sismico o nuova costruzione di edifici scolastici pubblici a rischio sismico". Le risorse assegnate alle singole Regioni e alle Province autonome - prosegue la nota della Regione - tengono conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori, per complessivi euro 26.404.232,00, relative alle annualità 2016 e 2017. Possono trovare allocazione, per la Regione Abruzzo, secondo le priorità individuate all'interno del Piano triennale regionale di edilizia scolastica: scuola dell'infanzia di Casacanditella (Chieti), adeguamento sismico ed efficientamento energetico, contributo statale 207.974,00 euro; scuola dell'infanzia di Pescosansonesco (Pescara), adeguamento sismico, contributo statale 298.243,33 euro; secondaria di primo grado di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), adeguamento sismico, contributo statale 250.000,00 euro; scuola dell'infanzia di Tossicia (Teramo), adeguamento sismico, contributo statale 109.841,48.