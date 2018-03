SEI DISCARICHE DA BONIFICARE: 14 MLN ALLA REGIONE

ABRUZZO. Approvato dal ministero dell'Ambiente il ripartito delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, area tematica "Piano Operativo Ambiente", riguardanti gli "Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti" e destinando alla Regione Abruzzo risorse per 14.175.153 euro finalizzati alla ristrutturazione e ampliamento di sei discariche: due a Lanciano (Chieti), in zona industriale Cerratina; una a Sulmona (L'Aquila), Noce Mattei; due a Cupello (Chieti); una a Castel di Sangro (L'Aquila). Si tratta, recita una nota della Regione, di «un'ulteriore e importante occasione per soddisfare la condizione di ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia europea degli attuali siti al fine di renderli maggiormente funzionali e rispondenti alle esigenze delle comunità interessate».

Le risorse assegnate su progetti definitivi, frutto delle interlocuzioni intercorse in occasione degli incontri avvenuti al ministero con i referenti della Regione Abruzzo, dovranno essere spesi nel quadriennio 2017-2020.