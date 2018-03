DANIELE SEBASTIANI NUOVO PRESIDENTE DEL TROFEO MATTEOTTI

PESCARA. Grandi novità in casa del Trofeo Matteotti, la classica di ciclismo pescarese che si rilancia con una nuova data nel calendario dell'Uci. Daniele Sebastiani, patron del Pescara Calcio, è il nuovo presidente del Trofeo; succede a Renato Ricci, patron uscente e ora presidente onorario della manifestazione ciclistica che cambia data e dal 2018, per la 71/a edizione, si correrà non più a luglio, ma il 23 settembre, come prova pre-mondiale e subito dopo il Memorial Pantani. "Sebastiani ha avuto il Matteotti per merito. Non c'è stato nessun passaggio di denaro perché il Matteotti non si vende. Nel 2019 - ha detto Ricci - spero si possa correre nella Nuova Pescara". "Il Matteotti ha portato sulle strade di Pescara e Montesilvano grandi corridori - ha detto Sebastiani - Ricci e gli organizzatori hanno fatto tanti sacrifici per tenere viva questa manifestazione. Ma le cose cambiano e quest'anno sarà una pre-mondiale. Tanti vorranno venire a correre da noi e speriamo di portare grandi squadre e grandi corridori".