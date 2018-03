IZS, PRECARI PRESTO STABILIZZATI

TERAMO. I precari dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale” potrebbero essere presto stabilizzati grazie alle norme inserite nella prossima legge di bilancio dove sono individuate le risorse per la stabilizzazione.

L’emendamento parlamentare, presentato da Paolo Tancredi (Alternativa Popolare) , individuerà le modalità per il percorso di stabilizzazione che riguarderà i 2860 precari appartenenti al personale dedicato alla ricerca, attualmente in forza a gli IRCS e IZS Italiani, all’esito del quale essi entreranno nell’organico del Sistema Sanitario Nazionale.

In particolare per l’Istituto Abruzzese e Molisano il provvedimento riguarda 140 ricercatori con un ovvio beneficio anche per l’attività dell’Istituto che potrà contare sulla continuità dell’apporto di professionalità già formate che oggi finalmente vedono una prospettiva di lavoro stabile.