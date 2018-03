TERAMO, CABINA ENEL CONA DELOCALIZZATA

TERAMO. La Giunta Municipale ha approvato la delibera con la quale sancisce l’individuazione del sito in cui costruire la nuova cabina primaria dell'Enel, in seguito alla delocalizzazione di quella attualmente attiva nel quartiere della Cona.

Il sito individuato, come noto, si trova in Contrada Gattia, in un’area di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

La decisione ratifica quanto stabilito nel corso della riunione tenutasi il 13 ottobre presso la Regione Abruzzo, alla presenza dello stesso Presidente Luciano D’Alfonso. La scelta dell'amministrazione comunale, peraltro apprezzata dagli stessi residenti del quartiere, risponde ai criteri che hanno indicato le società che gestiranno l'intervento, Enel e Terna. Il sito individuato, spoglio di abitazioni, si trova ad una distanza di 1,8 km dalla collocazione precedente; l'area a disposizione è di 34.000 metri quadrati, ampiamente al di sopra di quanto le stesse aziende avevano indicato come necessaria; la zona non ha vincoli di nessun tipo.