BELLANTE. BANDA DEL BUCO SVALIGIA SUPERMERCATO

BELLANTE. Colpo da 20mila euro al supermercato Tigre all'interno del centro commerciale Acdquaviva a Bellante Stazione. I dipendenti alla riapertura si sono accorti che i ladri avevano forzato la cassaforte che custodiva l'incasso del fine settimana, portando via il denaro. I rilievi dei carabinieri hanno chiarito che i malviventi sono riusciti ad entrare nel grande magazzino praticando un foro nella parete divisoria, in cartongesso, tra il Tigre e il negozio di articoli per bambini, percorso attraverso il quale sono di nuovo passati per uscire, dopo aver coperto con un infisso il buco praticato nel muro.