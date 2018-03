LANCIANO. SI RIBALTA TRATTORE, MORTO AGRICOLTORE

LANCIANO. Incidente agricolo mortale ieri a Lanciano, in contrada Spaccarelli: a perdere la vita è stato Raffaele Ranieri, 75 anni, di Lanciano. L'agricoltore era alla guida di un trattore che improvvisamente si è ribaltato in un terreno in discesa. L'uomo è rimasto intrappolato dal mezzo agricolo ed è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari del 118 subito allertati. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal capitano Vincenzo Orlando, che stanno ricostruendo le modalità del grave incidente avvenuto attorno alle 17.