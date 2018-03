ORTONA. RIAPRE IL CAVALCAVIA DELL’ANAS

Questa mattina è stato ufficialmente sottoscritto il verbale di riconsegna del cavalcavia Anas nei pressi della zona di contrada San Pietro. Il documento firmato dal sindaco Castiglione, dai rappresentanti dell’ufficio tecnico comunale e della direzione regionale dell’Anas fa seguito ad una lunga vicenda che ha interessato prima il ripristino della infrastruttura e poi la sua riconsegna amministrativa.

«Dopo diversi anni – sottolinea il sindaco Castiglione - riconsegnamo al territorio ortonese un’opera stradale ricostruita e collaudata dall’Anas ma che per questioni amministrative non veniva riaperta al traffico». Il problema riguardava la proprietà del cavalcavia ricostruito che per l’Anas doveva essere trasferita al Comune di Ortona mentre per l’ufficio tecnico comunale si trattava di un semplice ripristino dell’infrastruttura come era stato già stabilito dalla sentenza del Tribunale di Chieti del 2016. Dopo la diffida inviata all’Anas dall’amministrazione comunale, a inizio settembre, il sindaco Castiglione aveva anche incontrato la dirigenza regionale dell’Anas per sollecitare la soluzione del problema e la riconsegna dell’opera che è avvenuta questa mattina.