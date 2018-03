MERCATO DI VIA DEI BASTIONI: I LAVORI PARTIRANNO A BREVE

IL BANDO. PESCARA. E’ stata indetta la gara per i lavori di riqualificazione del mercato di via dei Bastioni, quindi si procederà presto per gli attesi interventi sulla struttura che partiranno prima di Natale. Tutta la documentazione è pronta da mesi, si tratta di interventi per un importo complessivo di 233.000.

«Con questi interventi il mercato recupererà sicurezza e fruibilità piena», ha assicurato l’assessore Giacomo Cuzzi. «Parliamo di una struttura storica del commercio, su cui si concentra la nostra massima attenzione e stiamo rilanciando anche attraverso altre attività. La struttura apre anche di pomeriggio per tre giorni a settimana con orario 16-19, le aperture sono condivise con gli operatori e fissate al martedì, giovedì e venerdì».

Appena definita la gara si procederà con interventi locali di demolizione e ricostruzione del solaio crollato nel piano sotterraneo adibito a magazzino, con il rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti e impianti demoliti, risanamento igienico del soffitto e pareti rovinate. Si agirà anche sul solaio del locale pescheria, che verrà demolito e ripristinato, procedendo inoltre al rialzo del pavimento del box e al ripristino di tutti gli impianti elettrici e idrici interessati. A piano terra si agirà anche sul rifacimento degli asfalti nelle aree antistanti alle porte laterali, che saranno anch’esse sistemate con un sistema diverso di chiusura dall’attuale.

L’intervento interesserà anche l’atrio del primo piano, dove verranno ripristinati i soffitti e le pareti ammalorate, si provvederà anche alla impermeabilizzazione della zona sopra l’atrio del primo piano e si procederà anche alla sistemazione della porta del torrino ascensore. Verrà infine realizzato l’impianto elettrico nella zona oggetto d’intervento.