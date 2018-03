STRADE PROVINCIA DE L’AQUILA: 11 MLN DI LAVORI

L’AQUILA. Questa mattina 13 ottobre 2017, presso la sede della Provincia di Pescara, il governatore della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, ha illustrato il piano di riparto dei fondi concessi dalla regione per la viabilità provinciale. Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, presente alla riunione, ha espresso piena soddisfazione ma anche segnalato alcune strade della provincia da riassegnare all’ANAS per garantire, ad importanti distretti economici e turistici, una maggiore certezze in termini di praticabilità, manutenzione e sicurezza in ragione dell’imminente prossima stagione invernale; a tal proposito, lunedì pomeriggio 16 ottobre, è previsto a Roma un incontro con i vertici ANAS, il Presidente D’Alfonso e il Presidente Angelo Caruso per stabilire in tempi brevi il passaggio di tutte le strade già oggetto di rassegnazione, iter da completare, entro il prossimo mese di novembre.

In relazione ai fondi concessi per esigenze rilevate in termini di impraticabilità, dissesto, sicurezza e importanza delle strade della provincia dell’Aquila, desunti dal masterplan FSC 2014, essi assommano a 11 milioni di euro ripartiti, in ambito provinciale, nel seguente modo:

- 4 milioni di euro all’area Peligna-Sulmontina;

- 4 milioni di euro all’area Marsicana;

- 2 milioni di euro all’area Aquilana;

- 1 milione di euro all’area dell’Alto Sangro.