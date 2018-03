SCHIACCIATO DAL TRATTORE: MUORE 77ENNE

ROCCA SAN GIOVANNI. I carabinieri di Ortona (Chieti) ed i vigili del fuoco stanno svolgendo delle indagini per capire la dinamica di un incidente agricolo mortale avvenuto in localita' Santa Calcagna, nel Comune di Rocca San Giovanni. A perdere la vita un 77enne, Giuseppe Ucci. L'anziano e' rimasto schiacciato dal trattore gommato che stava conducendo per effettuare la pulizia dell'erba. Dopo il ribaltamento il mezzo agricolo e' finito in un fossato. L'anziano non e' riuscito ad evitare lo schiacciamento. Sul posto e' intervenuto anche un elicottero del 118 di Lanciano (Chieti), ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla morte dell'agricoltore e' stata aperta una inchiesta. Il mezzo agricolo e' stato posto sotto sequestro mentre sulla salma verra' eseguita l'autopsia per capire se il 77enne possa essere stato colto da malore.