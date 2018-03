COMUNE PESCARA, LAVORI PER 400MILA EURO A CASE POPOLARI

Sono due gli interventi di manutenzione pronti a partire per gli alloggi di competenza comunale, per un ammontare di circa 400.000 euro.



Gara in corso per i lavori che riguarderanno gli infissi di una sessantina di abitazioni di via Carlo Alberto Dalla Chiesa per un ammontare di 150.000 euro.

240.000 euro, invece, per 49 abitazioni di via Caduti per Servizio e che prevedono un ampio ventaglio di lavorazioni: infiltrazioni di acqua e la presenza di muffa, impermeabilizzazione dei solai e grondaie, la realizzazione della nuova pavimentazione dei balconi, in tre palazzine saranno sostituiti i pluviali, verrà rifatto il manto di copertura di 9 corpi scale tinteggiature.