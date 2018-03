PROGER ACQUISTA G-RISK

ABRUZZO. Proger, azienda leader nel settore Engineering & Management in Italia e a livello internazionale, annuncia il closing dell’acquisizione del ramo d’azienda “Security” di G-Risk, società partner specializzata nell’analisi dei rischi e nella gestione della sicurezza con un fatturato medio negli ultimi 5 anni di 4 milioni di euro.

L’operazione mira a rafforzare il know how e la gamma di competenze interne a Proger, consolidando la capacità dell’azienda di offrire soluzioni di alta qualità per la protezione delle infrastrutture critiche e la salvaguardia del territorio, dei beni patrimoniali e delle persone.