STADIO ARAGONA VASTO: 70MILA EURO DALLA REGIONE

VASTO. La Giunta regionale ha deliberato, su proposta del Presidente Luciano D’Alfonso, la riprogrammazione di economie derivanti dal fondo PAR FSC 2007-2013 per complessivi 1.340.000. Per la riqualificazione di strutture sportive 70.000 euro saranno spesi per lo stadio Aragona di Vasto.

«Con questa riprogrammazione – ha commentato il Presidente Luciano D’Alfonso – abbiamo voluto puntare al miglioramento di strutture prestigiose nel settore dello sport. Si tratta di misure chieste a gran voce dai territori, cui la Regione vuole fornire risposte adeguate per favorire la crescita delle comunità».

«Cerchiamo di migliorare la struttura esistente dello Stadio Aragona ha concluso l’assessore allo Sport Carlo Della Penna - e a breve nuovo look anche per il manto erboso. A stretto giro cercheremo di dare una “casa” anche ad altre associazioni sportive. Stiamo lavorando per potenziare le altre strutture cittadine (Palasport San Paolo, PalaBcc, PalaSalesiani, ecc) e si sta portando avanti un progetto per migliorare la qualità dei campi di calcio esistenti mediante l’installazione di un manto in erba sintetica, come già fatto dalla Regione Abruzzo per il Campo San Paolo. Ringrazio il Presidente, Luciano D’Alfonso, l’assessore allo Sport, Silvio Paolucci ed il sindaco, Francesco Menna».