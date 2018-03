1,3 MILIONI DALLA GIUNTA REGIONALE PER STRUTTURE SPORTIVE

ABRUZZO. La Giunta regionale riunitasi oggi a Pescara ha deliberato, su proposta del Presidente Luciano D’Alfonso, la riprogrammazione di economie derivanti dal fondo PAR FSC 2007-2013 per complessivi 1.340.000.

Nel dettaglio sono stati assegnati: 400.000 euro per la riqualificazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento energetico, la qualificazione del verde e spazi di aggregazione sociale e sportiva dell’area sportiva comunale del Circolo tennis di L’Aquila “Peppe Verna”; 70.000 euro per la riqualificazione dello stadio Aragona a Vasto; 70.000 euro per un intervento di completamento e riqualificazione del Palaghiaccio comunale di Roccaraso; 200.000 euro per il finanziamento degli eventi inclusi nella celebrazione del bicentenario dell’inaugurazione del teatro Marrucino di Chieti, avvenuta l’11 gennaio 1818; 600.000 euro per la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle vie di accesso alle attività produttive gestite dall’Arap in via Erasmo Piaggio a Chieti scalo.