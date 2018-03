TRASPORTI: OK IN GIUNTA AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSE A TUA

ABRUZZO. La giunta regionale ha deliberato, nella seduta di ieri pomeriggio, l'affidamento per dieci anni a Tua (la società di trasporto unico regionale, il cui capitale è interamente detenuto dalla Regione) dei servizi di trasporto pubblico locale, su quelle tratte già gestite fino a oggi dall'azienda.

Lo fa sapere il consigliere delegato ai Trasporti Camillo D'Alessandro, che sottolinea come «la decisione è stata adottata nei termini stabiliti dalla normativa nazionale - che fissava la data del 30 settembre - e nelle modalità previste dal Regolamento europeo».

Il provvedimento prevede per il primo anno una proroga dei servizi in essere, mentre per i successivi nove anni scatterà l'affidamento in house, secondo il contratto di servizio sottoscritto, a seguito della deliberazione, dal direttore generale della Regione Vincenzo Rivera e dal presidente di Tua Tullio Tonelli.



«Dopo la nascita di Tua e l'affidamento di oggi - continua D'Alessandro - ora il nostro lavoro si concentrerà su una terza scadenza, fissata al 31 dicembre prossimo, salvo proroghe che dovessero essere decise da norme nazionali. Entro quella data dovremo bandire le gare per tutti quei servizi che non sono stati affidati in house. Chiaramente, nelle more dell'espletamento delle procedure, le concessioni agli operatori già convenzionati saranno prorogate, anche se non potranno essere rinnovate oltre il 2019».