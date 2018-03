FURTO IN TRATTORIA A VILLA CELIERA

VILLA CELIERA (PESCARA). Rubano prima in una trattoria di Villa Celiera (Pescara), e poi, saliti all'appartamento sovrastante dove i titolari stavano dormendo, portano via 1.500 euro in contanti che erano su un mobile: l'episodio è avvenuto la notte scorsa. Ignoti, dopo essere entrati nella trattoria, hanno prima portato via alcuni prosciutti e generi alimentari per un valore di alcune migliaia di euro, poi hanno fatto visita anche al piano superiore trovando del denaro. Le persone che erano in casa non si sono accorte di nulla, evitando una possibile reazione dei malviventi che sono poi fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Sull'accaduto indagano i carabinieri.