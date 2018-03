TRASPORTI:SCIOPERO TUA 29/9. AZIENDA, «SERVIZIO NE RISENTIRÀ»

LO SCIOPERO. ABRUZZO. Uno sciopero di 24 ore indetto per venerdì 29 settembre da due sigle sindacali potrà comportare la mancata effettuazione dei servizi compresi nelle fasce dalle ore 00:00 alle ore 05:30, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Lo rende noto Tua spa spiegando che, ad esempio, «un servizio in partenza negli orari non compresi dallo sciopero ma con arrivo ricadente nell'orario dello sciopero stesso, potrebbe non essere garantito».

«Inoltre, a causa delle modalità dell'astensione lavorativa, la ripresa del servizio subito dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata per alcune corse in partenza nelle fasce orarie da garantire. TUA S.p.A. si scusa sin da ora per eventuali disagi che dovessero verificarsi ed assicura la massima assistenza alla clientela».

LE FASCE A RISCHIO

Le fasce orarie a rischio sono quelle dalla mezzanotte alle 5,30, dalle 8,30 alle 13 e dalle ore16 alle 24. Tua inoltre avvisa gli utenti che un servizio in partenza negli orari non compresi dallo sciopero ma con arrivo nell’orario dello sciopero stesso, può non essere garantito

Inoltre la ripresa del servizio subito dopo lo sciopero può non essere assicurata per alcune corse in partenza nelle fasce orarie da garantire.

La Cgil Abruzzo e la Filt Cgil Abruzzo, in relazione alla manifestazione “Shaper” – Notte europea dei ricercatori nonché la concomitante “Univaq street science” previste a L’Aquila proprio oggi hanno deciso di revocare lo sciopero di 24 ore limitatamente al personale dipendente dell’azienda Ama Spa di L’Aquila.



Le rivendicazioni dei sindacati vanno dalla mancata definizione dei servizi minimi e di un piano regionale integrato, alla decontribuzione di importanti tratte interregionali, all’attuazione delle scelte di affidamento in house e alla cessione di ramo di azienda.