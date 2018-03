AVEZZANO, SGOMBERATA LA PINETA DALLE ROULOTTE

AVEZZANO. Garantire la sicurezza dell'area e il decoro urbano, evitando il degrado ma impedendo il rientro in città a chi è già stato raggiunto da provvedimenti mirati. È l'obiettivo degli agenti della Polizia locale di Avezzano che in mattinata hanno fatto sgomberare l'area che si trova a ridosso della Pineta, già occupata altre volte da roulotte. "Abbiamo risposto a una nuova segnalazione arrivata dai cittadini - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Crescenzo Presutti - e abbiamo fatto allontanare alcune persone che non hanno fissa dimora e che erano tornate ad Avezzano, nonostante fossero già state raggiunte dal Daspo urbano". "Alcune donne - ha continuato Presutti - avevano steso i panni alla rete che circonda la Pineta e non può essere permessa una cosa di questo tipo". "C'è stato anche qualche momento di tensione - ha detto l'assessore- risolto immediatamente dagli agenti di Polizia locale che hanno presidiato l'area fino a quando le roulotte sono state riagganciate e portate via dal parcheggio". "In questo modo - ha concluso - abbiamo restituito sicurezza a chi ogni giorno in quel parcheggio lascia l'auto per raggiungere posti di lavoro che si trovano fuori città ma abbiamo anche impedito che venissero lasciati rifiuti e immondizia varia ad ogni angolo".