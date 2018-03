FUOCHI D’ARTIFICIO INNESCANO INCENDIO A SCHIAVI D’ABRUZZO

SCHIAVI DI ABRUZZO. Ancora fuoco a Schiavi di Abruzzo, in provincia di Chieti, dopo l'emergenza incendi vissuta in estate che ha distrutto decine di ettari di vegetazione. Questa volta tra le cause del rogo non ci sono le alte temperature bensì i fuochi pirotecnici per festeggiare il patrono San Maurizio martire. I residui di materiale pirico hanno innescato un incendio che ha interessato il costone a valle della strada provinciale che collega il centro abitato a Castelguidone. Per domare le fiamme sono intervenuti con un modulo antincendio numerosi volontari e alcuni dipendenti comunali; tutti impegnati per oltre un'ora anche per bonificare l'area interessata dalle fiamme.