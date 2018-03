MORTO LUCIO TINARI DIRIGENTE DELLA CGIL PESCARA E ABRUZZO

PESCARA, 21 SET - "Non è più tra noi il compagno Lucio Tinari, per tanti anni dirigente della Cgil di Pescara e dell'Abruzzo. A comunicarlo è il deputato di Articolo 1-Mdp, Gianni Melilla, che di Tinari sottolinea "la forza e la rara capacità con cui ha diretto le categorie degli edili e dei metalmeccanici abruzzesi. È stato un dirigente sindacale appassionato, onesto, competente". La militanza sindacale di Lucio Tinari nella Cgil, mette in evidenza il parlamentare abruzzese, "si è intrecciata a quella nel Pci e nella sinistra pescarese, sempre dalla parte dei lavoratori e di chi aveva più bisogno di una azione di tutela sociale. Sono vicino al dolore della sua famiglia e della vasta comunità politica e sindacale di Pescara che gli ha voluto bene". Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalla Camera del Lavoro Territoriale Cgil di Pescara che parla di "perdita di un pezzo di storia del Sindacato". E ricorda: "Nei suoi anni di militanza attiva ha ricoperto incarichi importanti nella Cgil provinciale e regionale, Segretario Generale della Fillea, Responsabile Organizzativo della Camera del Lavoro di Pescara, Segretario Generale della Filcea e della Fiom Abruzzo".