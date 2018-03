TORRE DE’ PASSERI. Fattori di rischio cardiovascolare, prevenzione delle malattie cerebrovascolari e della demenza. Per il secondo anno consecutivo la società Omnibus Salute, in collaborazione con la Farmacia De Luca Radocchia di Torre de' Passeri, organizza la Settimana della Prevenzione Cardiovascolare, con il patrocinio dei Comuni di Torre de' Passeri e Castiglione a Casauria e con il sostegno della BCC di Pratola Peligna, filiale di Castiglione a Casauria.

Le iniziative in programma si aprono sabato 23 settembre, dalle ore 17.00, nella splendida cornice dell'Abbazia di San Clemente a Casauria in Castiglione a Casauria PE, si terrà l'incontro dibattito dal titolo "come prevenire le malattie cerebrovascolari e la demenza”. Al convegno prenderanno parte professionisti come il cardiologo Stefano Volpe, Michele Di Mauro Specialista in Cardiologia e Cardiochirurgia, Mirta D'Orazio, specialista in Chirurgia Vascolare e responsabile del reparto di Chirurgia Vascolare della Clinica Pierangeli, Rocco Santarelli, psichiatra esperto in Psicogeriatria e la Psicologa e Psicoterapeuta Valentina Tatasciore.

Mentre nelle mattine della settimana successiva, dal 25 al 30 settembre, i partecipanti al convegno potranno recarsi nella Farmacia De Luca Radocchia di Torre de' Passeri per effettuare uno screening del rischio cardiovascolare.