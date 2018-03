D’AMICO NUOVO SEGRETARIO MIBACT

L'AQUILA. Sarà Stefano D'Amico il nuovo segretario regionale per i Beni culturali abruzzesi, vertice della struttura che, tra le altre cose, gestisce gli appalti di ricostruzione pubblica post-terremoto 2009. Prenderà il posto di Stefano Gizzi, dimissionario. Il nuovo segretario ha 49 anni. Esperto di restauro, ha svolto la carriera soprattutto presso l'Istituto centrale per il restauro di Roma, svolgendo incarichi in Italia e all'estero, in Iraq ed Egitto. Secondo quanto si è appreso, l'insediamento avverrà venerdì prossimo. Nei mesi scorsi alcuni funzionari del segretariato sono stati coinvolti nell'inchiesta della procura della Repubblica del capoluogo su 12 appalti di riparazione di beni culturali danneggiati.