   INCENDI MORRONE: COMUNE DI PRATOLA PELIGNA RINGRAZIA VOLONTARI

PRATOLA PELIGNA. «Vogliamo riconoscere ai tanti volontari e ai commercianti che si sono prodigati nei difficili giorni degli incendi la piena gratitudine dell'amministrazione comunale di Pratola Peligna».

Lo ha detto il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino che ha organizzato per giovedì 21 settembre alle ore 18 un incontro in aula consiliare per rivolgere loro un pensiero e un messaggio di ringraziamento e sostegno.

«La loro attività», ha detto, «mossa esclusivamente dall'amore e la passione per il territorio, è stata rilevante e di straordinaria importanza. I volontari, quelli giunti spontaneamente insieme a quelli della Protezione civile, hanno dato un contributo decisivo nella realizzazione delle linee tagliafuoco e nella pulizia dei sentieri, che sono servite a contrastare gli effetti delle fiamme che hanno aggredito la nostra montagna. Commovente è stato poi l'apporto di chi, con la propria attività, non ha fatto mancare mai in questi giorni cibo e bevande per sostenere il lavoro di tutti, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dei Carabinieri - Forestali e dei volontari impegnati costantemente a difesa della montagna. L'amministrazione di Pratola Peligna consegnerà un piccolo pensiero a chi è stato presente in maniera encomiabile durante questa battaglia»