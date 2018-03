S.P. 479: PROVINCIA – COMUNI, ACCORDO DI PROGRAMMA E STANZIAMENTO DI € 120.000.

L’AQUILA. Si è svolta ieri mattina, 18 Settembre 2017, presso la sede della Provincia dell’Aquila in Via Monte Cagno a L’Aquila, una riunione tra il Presidente Angelo Caruso e i sindaci dei comuni di Villetta Barrea (Giuseppina Colantoni), Scanno (Pietro Spacone), Villalago (Fernando Gatta), per la sistemazione e riapertura della S.P. 479 “Sannite” nel tratto Villetta Barrea – Passo Godi. L’incontro, condiviso e in collaborazione tra le amministrazioni comunali e la provincia, ha stabilito un accordo di programma che prevede la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità sull’asse stradale, in questi ultimi giorni interessato da un’ordinanza di chiusura per la presenza di materiale pietroso sulla carreggiata. Soggetto attuatore dell’accordo sarà il comune di Villetta Barrea. Nel corso della riunione, al fine del superamento di situazioni di emergenza, è stato previsto, inoltre, per la prima volta, un protocollo di intesa tra i comuni e la provincia che prevede l’utilizzo di mezzi meccanici, a disposizione di ogni singola amministrazione, per il superamento tali occorrenze.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso si è impegnato a inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale, indetto per il giorno 22.09.2017, l’atto deliberativo inerente l’approvazione dell’accordo di programma e la concessione di un finanziamento per un importo di € 120.000, necessario alla riapertura della strada.