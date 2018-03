TURISTA ANNEGA IN MARE AD ALBA ADRIATICA

ALBA ADRIATICA. Tragedia in spiaggia ieri mattina ad Alba Adriatica. Un 60enne di Borgorose (Rieti), è annegato nel tratto di mare della concessione Impero, tra gli chalet Corallo e Primula. Vincenzo Di Girolamo, che aveva un casa ad Alba Adriatica, si trovava in acqua quando molto probabilmente ha accusato un malore ed è caduto in acqua annegando. I soccorsi del personale del 118 sono stati inutili. E' probabile che si fosse immerso nel tratto di spiaggia tra Primula e Corallo, e che la corrente abbia poi trasportato il corpo fino all'hotel Impero.