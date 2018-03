INCIDENTE CON LA MOTOZAPPA, GRAVE 69ENNE

MONTESILVANO. Un 69enne di Montesilvano, V.D.A., è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio di ieri nella cittadina adriatica. L'uomo stava lavorando con una motozappa in un terreno di sua proprietà, in via Chiarini, nella zona del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, quando il macchinario lo ha travolto. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale, dove ha subito l'amputazione della gamba sinistra. Ora è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per gli accertamenti, i Carabinieri della locale Compagnia.