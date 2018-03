SERPENTE IN SPIAGGIA: PAURA E SORPRESA  A PESCARA

PESCARA. Un serpente in riva al mare, tra lo stupore dei pochi bagnanti presenti alla fine dell'estate. E' accaduto nel pomeriggio, a Pescara, nel tratto di spiaggia antistante uno stabilimento balneare della riviera Nord. Il titolare del lido ha subito allertato i Carabinieri Forestali, poi intervenuti con gli uomini del servizio Cites. Il serpente, lungo oltre un metro, è stato catturato e trasferito nel Centro recupero dei Forestali. Dai successivi accertamenti è emerso che non si tratta di una specie pericolosa per l'uomo.