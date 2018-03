ASL L’AQUILA E VACCINI: I CERTIFICATI SI CHIEDONO ON LINE

L’AQUILA. L’indirizzo esatto è https://vaccinazioniabruzzo.clicprevenzione.it/ e da qui si può iniziare la procedura telematica. Seguendo le successive indicazioni si compila il modulo di richiesta per effettuare, a seconda dei casi, la prenotazione per la vaccinazione o per avere la certificazione. Il genitore otterra' quanto richiesto tramite il proprio cellulare, scaricando e stampando da casa gli atti a cui e' interessato. Nel giro di pochi giorni sono pervenute circa 1.500 richieste on line.

4.500 certificati rilasciati negli ultimi 10 giorni e oltre 900 vaccinazioni somministrate: e' il ritmo di lavoro del servizio Asl 1, nella sola area di L'Aquila, in merito alle richieste sulle vaccinazioni obbligatorie per l'accesso scolastico. Un sovraccarico di lavoro che gli operatori sanitari affrontano con grande impegno, tenendo conto che, in tutta la provincia aquilana, si stima che possano arrivare circa 35.000 richieste di certificazione. L'assembramento agli sportelli Asl, soprattutto nei giorni scorsi, e' dovuto, in parte, anche allo scarso ricorso all'autocertificazione da parte degli utenti. Inoltre, come ulteriore causa dell'affollamento ai punti vaccinazione delle Asl abruzzesi, c'e' la mancata adesione, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, al protocollo d'intesa proposto dalla regione nel giugno scorso. Tale protocollo, se fosse stato recepito dalla direzione scolastica abruzzese - scrive la Asl in una nota - avrebbe semplificato di molto le operazioni. La procedura messa a punto prevedeva che le scuole trasmettessero l'elenco degli iscritti alle Asl abruzzesi le quali, in questo modo, avrebbero rapidamente individuato e segnalato le posizioni irregolari, con forte riduzione dei tempi e facilitazione dei passaggi amministrativi.