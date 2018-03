A RAIANO: «TUTTI A SCUOLA! AL SICURO»

RAIANO. L’11 settembre, al suono della campanella, le scuole d’Abruzzo riapriranno le proprie porte dando il via ad un nuovo Anno Scolastico ricco di responsabilità e di sfide importanti. Tutti gli alunni torneranno sui banchi con il solito carico di aspettative, di speranze e di preoccupazioni.

«Preoccupazioni legate, per molti», spiega l’amministrazione comunale, «non solo al rendimento scolastico, ma anche alla sicurezza degli edifici, problema che ancora oggi, purtroppo, tormenta giustamente una miriade di studenti e genitori, ma che non riguarda più gli alunni che frequenteranno l’Istituto Comprensivo “U. Postiglione” di Raiano. Quest’anno inoltre accoglieremo con gioia, nelle nostre aule, non solo gli studenti locali, ma anche quelli che provengono dai paesi limitrofi, fiduciosi di poter costruire il proprio futuro in una scuola nuova, realizzata rispettando tutte le norme antisismiche vigenti. Quindi, per la prima volta, a cuor sereno, possiamo augurare a tutti gli alunni, alle loro famiglie, al Dirigente Scolastico, ai docenti e al personale ATA, un Buon Anno Scolastico pieno di successi e tante soddisfazioni in un ambiente sereno, accogliente, ma soprattutto sicuro».