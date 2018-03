PESCARABICI CHIAMA A RACCOLTA I CITTADINI: «PULIAMO LA PISTA CICLABILE»

PESCARA. Pescarabici chiama a raccolta i suoi iscritti e simpatizzanti per un’azione di impegno attivo a favore della ciclabilità e della dignità dei luoghi. Per questo ha organizzato una campagna per la pulizia della area ciclabile del lungofiume sud, cercando collaborazione tra ciclisti e cittadini che abbiano a cuore la vivibilità di un’area verde altrimenti destinata a soccombere alla sporcizia e al degrado.

L’iniziativa parte domani, venerdì 8 settembre, e proseguirà tutti i fine settimana del mese di settembre, per “ripulire” la pista ciclabile che costeggia il fiume, lato sud, invasa da erbe, arbusti e piante che ne ostruiscono il passaggio e abbandonata al degrado più totale.

L’iniziativa sarà ripetuta sabato 9 (ore 10) venerdì 15 (h 14,30) e sabato 23 settembre (mattina), in coincidenza con l’inizio e la fine della “Settimana Europea della mobilità sostenibile” che verrà celebrata in tutta Europa con diverse iniziative volte a sensibilizzare sulla necessità di promuovere una mobilità diversa: pulita, attiva, sana.