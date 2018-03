BANCA MARCHE DIVENTA BANCA ADRIATICA SPA

ANCONA. Nuova Banca Marche è ufficialmente Banca Adriatica spa: la denominazione si apprende attraverso il sito dell'istituto di credito marchigiano, dove appare da ieri sera Ubi Banca Adriatica. Analoghi cambiamenti anche per Nuova Banca Etruria nel cui sito appare Ubi Banca Tirrenica, e Nuova CariChieti ora Ubi Banca Teatina spa. Un cambiamento, annunciato lo scorso maggio, imposto dalle norme sui salvataggi bancari, in virtù delle quali una banca in risoluzione, poi venduta, non può mantenere la vecchia denominazione. L'istituto di credito marchigiano sarà Banca Adriatica solo per poche settimane: è annunciata infatti per il 23 ottobre la fusione in Ubi Banca.