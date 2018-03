«SEDI INPS PENNE E SULMONA NON SARANNO DECLASSATE»

ABRUZZO. Le sedi Inps di Penne e Sulmona non saranno declassate. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, che oggi pomeriggio, a Roma, ha incontrato il direttore generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, per affrontare le due posizioni dopo le preoccupazioni sollevate dalle amministrazioni comunali interessate. Secondo il direttore generale Di Michele, Penne continuerà a rimanere sede di “Agenzia territoriale” con sei dipendenti interni e, contestualmente, saranno potenziati i servizi con l’inserimento di alcune prestazioni, come l’effettuazione in loco delle visite delle commissioni mediche per l’invalidità civile. Il Comune di Penne si è impegnato, però, a concedere in comodato i locali per ridurre i costi di gestione all’Istituto.

Per quanto riguarda l’Agenzia complessa di Sulmona, la sede non verrà declassata, ma il presidente Luciano D’Alfonso, insieme con l’Amministrazione comunale, si è impegnato a individuare una soluzione per gli oneri della sede. «E’ stato un risultato importante – ha detto il presidente Luciano D’Alfonso – abbiamo evitato che due sedi storiche e importanti per il territorio potessero essere declassate nel nome della spending review; Penne continuerà a rimanere agenzia territoriale a tutti gli effetti e i suoi servizi saranno potenziati; a Sulmona lavoreremo invece per confermare i servizi dell’agenzia complessa che svolge un ruolo importante per il circondario peligno». Il direttore generale Di Michele sarà in Abruzzo nelle prossime settimane per sottoscrivere il protocollo d’intesa con Regione e Comuni interessati.