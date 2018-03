COMUNE L’AQUILA. LAVORI SOTTOSERVIZI CHIUDE VIA SAN BERNARDINO

L'AQUILA. Il Comando di Polizia Municipale dell'Aquila rende noto che, da domani, 5 settembre, e fino al 13 ottobre, sarà chiusa via San Bernardino nel tratto compreso tra via Fortebraccio e i Quattro cantoni, per consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dei Sottoservizi. Lo stesso Comando informa che l'uscita dal centro storico dovrà avvenire attraverso corso Vittorio Emanuele (parte stretta) con deviazione verso piazza Regina Margherita-vialetto Malta. Per gli autorizzati, l'accesso a via Fortebraccio sarà consentito attraverso il senso unico a scendere lungo via San Bernardino. L'elenco completo dei provvedimenti sulla viabilità riferiti alla chiusura parziale di via San Bernardino è contenuto nell'ordinanza pubblicata nella pagina "provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi" dell'area "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune www.comune.laquila.it.