SICCITA'. TUTTA COLPA DEL CLIMA: REGIONE CHIEDE STATO DI CALAMITA’ PER IL VASTESE

VASTO. La Regione Abruzzo ha presentato al Governo la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per la siccità che sta colpendo il territorio del Vastese. Lo ha deliberato la Giunta regionale dopo le criticità registrate nelle ultime settimane e che stanno mettendo in ginocchio alcune aree dell'Ambito Chietino.

«Abbiamo chiesto lo stato d'emergenza - sottolinea l'assessore regionale Silvio Paolucci - per far fronte alla situazione che si sta verificando in conseguenza delle condizioni climatiche degli ultimi mesi. Peraltro, l'assenza di precipitazione ha fatto aggravare la situazione. A ciò si sono aggiunte le elevate temperature estive e questo ha portato a una situazione difficile soprattutto nell'area del Vastese e del Sangro».

Lo stato di emergenza, se deliberato dal Consiglio dei Ministri, ha durata massima di sei mesi rinnovabile una sola volta e consente - si legge in una nota dell'Ufficio Stampa della Giunta - l'assegnazione di fondi destinati unicamente all'approvvigionamento idropotabile nelle aree critiche individuate dalla Regione.