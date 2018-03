SI ROMPE CONDOTTA GAS: STRADA CHIUSA A SPOLTORE

SPOLTORE. Chiuso, nel centro di Spoltore, un tratto di 400 metri della strada provinciale 16 bis, a causa della rottura di una condotta del gas. Il tubo è stato danneggiato durante i lavori di installazione della fibra ottica. L'erogazione del gas è stata interrotta e la strada chiusa per consentire ai tecnici di cercare ed individuare il punto della rottura e poi procedere al ripristino. Sul posto ci sono i tecnici di Enel Gas, quelli della Provincia e la Polizia locale, che si occupa della viabilità. Per chi viaggia in direzione Pescara è possibile percorrere via Di Marzio, mentre chi si sposta verso Spoltore deve passare da via Prati.