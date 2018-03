RUBA CAMION E VIENE ARRESTATO IN FLAGRANZA

GIULIANOVA. I carabinieri della Compagnia di Giulianova (Teramo) hanno arrestato per furto, in flagranza di reato, un 43enne di Cerignola (Foggia). Leonardo Zingarelli, dopo essere entrato in un'azienda edile di Giulianova si impossessava di un autocarro Renault 150, e si allontanava a bordo del mezzo, transitando dinanzi al proprietario che si trovava in un bar vicino. E' stato lui stesso a chiedere l'intervento dei carabinieri dando indicazioni utili ai militari per individuare l'uomo, che nel frattempo aveva imboccato l'autostrada A14. Il mezzo è stato rintracciato alcune decine di chilometri oltre il casello di Mosciano Sant'Angelo, in direzione sud, e fermato in una piazzola di sosta. Zingarelli, che non ha opposto resistenza, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Castrogno a disposizione del magistrato.