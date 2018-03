PESCARA. IL 28 LUGLIO SENZ’ACQUA ALCUNE ZONE

PESCARA. L'ACA comunica che venerdì 28 Luglio p.v., causa la necessità urgente di sostituire alcune saracinesche della condotta idrica denominata “vecchio Tavo” di via Valle Furci a Pescara, si rende necessaria la spensione temporanea della fornitura idrica alle seguenti Vie: via Colle Caprino, via Valle Furci, Strada Valle Ferzetti, Strada Vicinale Valle Ferzetti. La sospensione della fornitura idrica inizierà alle ore 8:30 con durata presumibile fino alle ore 16:00, salvo complicazioni in fase di realizzazione dei lavori. Inoltre non si possono escludere “cali di pressione” su altre vie adiacenti.