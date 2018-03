GAS A BOMBA, INTERPELLANZA M5S SU PROGETTO CMI ENERGIA

ABRUZZO. Un’interpellanza a firma Sara Marcozzi è stata depositata questa mattina in Consiglio Regionale per fare chiarezza sulle azioni che Regione Abruzzo sta mettendo in campo per fermare il disastroso progetto di estrazione del gas sul lago di Bomba (CH) resuscitato dalla CMI Energia S.P.A.

Si tratta dello stesso sito che ha già visto la bocciatura per ben due volte da parte del Comitato V.I.A. regionale. Da ultimo, con sentenza da parte del Consiglio di Stato del 17 Febbraio 2015, sembrava essere arrivato lo stop definitivo a questo dannoso progetto. Titolare del permesso dal 1969 era l’AGIP che nel 1992 chiede al Ministero di rinviare i lavori di sviluppo e coltivazione a causa dell’instabilità della superficie e dell’elevata franosità del territorio tanto che la spinge a rinunciare al progetto. Ma il 13 Febbraio 2004, nonostante le negative valutazioni fatte qualche anno prima da AGIP S.p.A. rispetto al rischio geologico del sito, FOREST OIL S.p.A. diventa titolare del giacimento di idrocarburi su terraferma “MONTE PALLAO” che ha come obiettivo lo stesso giacimento, quello di Bomba, il più grande giacimento accertato di gas in terraferma del Paese. Nel 2009 la FOREST OIL S.p.a. presenta istanza per ottenere la concessione per la coltivazione del giacimento iniziando l’iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso gli uffici di Regione Abruzzo che si esprime con parere negativo per ben due volte, sia nel 2012 che nel 2013. A bocciare definitivamente il progetto ci penserà il Consiglio di Stato che a Febbraio 2015, grazie anche ai ricorrenti del Comitato di cittadini “Gestione Partecipata Territorio” di Bomba (CH) ed all’associazione WWF Italia Ong Onlus – WWF Abruzzo, vedrà soccombere la multinazionale canadese.