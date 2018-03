ANAS, MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE VIADOTTI  

L’AQUILA. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due bandi di gara d’appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di due viadotti in provincia dell’Aquila, per un investimento complessivo di 5,4 milioni di euro.

Nel dettaglio, il primo appalto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del viadotto “Eremita”, sulla strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese” nel comune di Pettorano sul Gizio (km 113).

I lavori, del valore di circa 3,4 milioni di euro, saranno eseguiti in 330 giorni a partire dal momento della consegna all’impresa esecutrice.

La scadenza per le imprese interessate è fissata alle 12:00 di lunedì 11 settembre 2017.

Il secondo appalto riguarda i lavori di manutenzione del viadotto “Corfinio”, del viadotto “Corfinio”, sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria” (km 175) nel comune di Corfinio.

L’intervento, per un importo di circa 2 milioni di euro, sarà completato in 270 giorni a partire dal momento della consegna all’impresa appaltatrice.

La scadenza per le imprese interessate è fissata alle 12:00 di lunedì 28 agosto 2017.