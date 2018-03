PESCARA. MALORA IN SPIAGGIA PER 82ENNE: MUORE NON DISTANTE DA BATTIGIA

PESCARA. Una donna di 82 anni, M.E.V.D.C., residente in Svizzera, è morta nella tarda mattinata nel tratto di mare antistante lo stabilimento 'Il Traghetto' a Pescara, probabilmente in seguito ad un malore. L'anziana, di origini italiane ed in vacanza nel capoluogo adriatico, è stata vista con la testa riversa in acqua, non distante dalla battigia, ed è stata recuperata dal bagnino, che ha subito iniziato il massaggio cardiaco. Sul posto è intervenuta l'ambulanza medicalizzata del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Degli accertamenti si sta occupando la Guardia costiera di Pescara.