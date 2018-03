TORRICELLA PELIGNA, ATTESI 2MILA ALPINI PER IL RADUNO

TORRICELLA PELIGNA. Oltre duemila Penne Nere invaderanno il borgo di Torricella Peligna (Ch) il 22 e 23 luglio prossimi, in occasione del raduno regionale degli Alpini. L’adunata cade nel 70esimo anniversario della fondazione del gruppo degli Alpini di Torricella Peligna, che promuove l’evento. In concomitanza vengono celebrati anche i 50 anni dall’inaugurazione del monumento all’Alpino d’Abruzzo, che verrà ricordata con la deposizione della corona d’alloro, sabato 22 al Colle dell’Irco. Una due giorni ricca di appuntamenti e di iniziative.



L’apertura della manifestazione è prevista per il sabato alle 14.30 con l’alza bandiera. Nel programma anche la presentazione del libro “Torricella Peligna e i suoi Alpini”, a cura dello storico Mario Salvitti e la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Gli Alpini, la storia e il territorio”. Durante le due giornate di festa ci sarà anche l'esibizione del Coro degli Alpini e serate di intrattenimento e street food. La sfilata degli Alpini è fissata per il 23 luglio nella tarda mattinata: saranno attraversate via Brigata Maiella, via Peligna e corso Umberto I.