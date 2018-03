FERROVIE. ARRIVANO PUNTUALI I CANTIERI SULLA SULMONA-L’AQUILA

ABRUZZO. Miglioramento infrastrutturale per adeguamento sismico su 3 opere d'arte fra San Demetrio e L'Aquila, innalzamento a 55 cm del marciapiede a servizio del binario 1 della stazione di L'Aquila - come previsto dagli standard europei per i servizi ferroviaria metropolitani - per facilitare l'accesso ai treni, realizzazione di due sottopassi pedonali al km 121+321 e 122+227 tra Paganica e L'Aquila. Sono questi, in sintesi, gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana realizzera' sulla linea Sulmona - L'Aquila. Investimento complessivo circa 650 mila euro. Per poter eseguire i lavori - da lunedi' 24 luglio a domenica 27 agosto - sara' modificato il programma di circolazione dei treni. Tra L'Aquila e San Demetrio la circolazione ferroviaria sara' sospesa e i treni sostituiti con bus. Tra San Demetrio e Sulmona e' stato predisposto un programma straordinario (24 treni al giorno nei giorni feriali e 10 nei festivi), come opportunamente concordato con Regione Abruzzo - committente e programmatrice dei servizi regionali su ferro - e Comitato Pendolari. Tutti gli interventi hanno la finalita' di innalzare ulteriormente qualita' e regolarita' della circolazione sull'intera linea. I lavori sono effettuati nei mesi estivi per contenere al minimo i disagi ai pendolari che, in questo periodo, riducono in maniera considerevole le proprie esigenze di mobilita' per studio o lavoro. Gli orari dei bus sostitutivi e le variazioni dell'offerta commerciale sono consultabili su trenitalia.com, su Fs news.it e nell'orario ufficiale.