LEGAMBIENTE: PRESENTATO RICORSO AL TAR SULLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DI SILVI

ABRUZZO. Legambiente ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo de L'Aquila, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, la delibera con la quale è stata approvata la Variante Generale al PRG con contestuale recepimento del PTP e variante al PRP. Tra le censure di legge evidenziate nel ricorso, ci sono aspetti di carattere procedurale, per la presunta violazione degli articoli del regolamento che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché eccesso di potere e carenza istruttoria.

Si è anche evidenziata la violazione di norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), in buona sostanza mancata trasposizione degli elementi geomorfologici che determinano pericolosità e delle relative perimetrazioni di piano sui propri strumenti regolatori generali e particolareggiati. Si è proceduto, quindi, per scongiurare un pericolo di potenziale malgoverno del territorio e di garantire, nella programmazione urbanistica, la corretta attenzione alle diverse emergenze ambientali e tutela del suolo.